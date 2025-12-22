На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тюменец получил 15 лет за расправу над родителями ради наследства

В Тюмени осудили мужчину, который расправился с родителями из-за долгов
true
true
true
close
Shutterstock

В Тюменской области мужчина устроил расправу над родителями ради наследства и лишился свободы. Об этом сообщает прокуратура региона.

В мае этого 35-летний тюменец решил совершить преступление, чтобы получить наследство и избавиться от кредитов. Сообщалось, что мужчина влез в долги, так как большую часть своего времени он проводил в интернете, тратя все деньги на платные виртуальные сервисы и вебкам-чаты.

Также известно, что его родители владели домом в Тюменском районе стоимостью 4,3 млн рублей и четырехкомнатной квартирой в Тюмени стоимостью около 8 млн рублей.

В июле сын приехал к отцу, проживающему в деревне Головина, напал на него и нанес 13 ударов ножом в область шеи и грудной клетки. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. На следующий день злоумышленник навестил мать и удушил ее руками.

Следователи установили причастность мужчины к преступлениям, после чего он предстал перед судом по п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Тюменский областной суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мужчина напал на мать после диалогов с чат-ботом ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами