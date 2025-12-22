Тюменец получил 15 лет за расправу над родителями ради наследства

В Тюмени осудили мужчину, который расправился с родителями из-за долгов

В Тюменской области мужчина устроил расправу над родителями ради наследства и лишился свободы. Об этом сообщает прокуратура региона.

В мае этого 35-летний тюменец решил совершить преступление, чтобы получить наследство и избавиться от кредитов. Сообщалось, что мужчина влез в долги, так как большую часть своего времени он проводил в интернете, тратя все деньги на платные виртуальные сервисы и вебкам-чаты.

Также известно, что его родители владели домом в Тюменском районе стоимостью 4,3 млн рублей и четырехкомнатной квартирой в Тюмени стоимостью около 8 млн рублей.

В июле сын приехал к отцу, проживающему в деревне Головина, напал на него и нанес 13 ударов ножом в область шеи и грудной клетки. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. На следующий день злоумышленник навестил мать и удушил ее руками.

Следователи установили причастность мужчины к преступлениям, после чего он предстал перед судом по п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Тюменский областной суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

