На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Ставрополье скончался один из охранников Ялтинской конференции

На Ставрополье на 103-м году жизни умер участник охраны Ялтинской конференции
true
true
true
close
Telegram-канал главы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

Ветеран Великой Отечественной войны, член группы охраны участников Ялтинской конференции Петр Зинченко. Об этом сообщил в Telegram глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

Он рассказал, что на долю Зинченко выпало немало испытаний — полуголодное детство и взросление в военное время.

Петр Ермолаевич добровольцем ушел на фронт во время Великой Отечественной войны, служил пулеметчиком в 301-й гвардейской Сталинской дивизии, сражался за Большую Лепетиху, участвовал в обороне Севастополя и битве под Харьковом.

Был ранен, а когда оправился от ранения, удостоился чести охранять участников Ялтинской конференции Союзных держав.

Зинченко награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, Славы, а также медалью «За отвагу». После демобилизации завел семью и всю жизнь трудился в сельскохозяйственной сфере.

В июне этого года ветерану исполнилось 102 года.

Зайцев выразил соболезнования родным ветерана.

Ялтинская (Крымская) конференция — встреча глав правительств СССР, США и Великобритании — состоялась в феврале 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты.

Ранее на 105-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Шишкин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами