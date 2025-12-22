На Ставрополье скончался один из охранников Ялтинской конференции

На Ставрополье на 103-м году жизни умер участник охраны Ялтинской конференции

Ветеран Великой Отечественной войны, член группы охраны участников Ялтинской конференции Петр Зинченко. Об этом сообщил в Telegram глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

Он рассказал, что на долю Зинченко выпало немало испытаний — полуголодное детство и взросление в военное время.

Петр Ермолаевич добровольцем ушел на фронт во время Великой Отечественной войны, служил пулеметчиком в 301-й гвардейской Сталинской дивизии, сражался за Большую Лепетиху, участвовал в обороне Севастополя и битве под Харьковом.

Был ранен, а когда оправился от ранения, удостоился чести охранять участников Ялтинской конференции Союзных держав.

Зинченко награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, Славы, а также медалью «За отвагу». После демобилизации завел семью и всю жизнь трудился в сельскохозяйственной сфере.

В июне этого года ветерану исполнилось 102 года.

Зайцев выразил соболезнования родным ветерана.

Ялтинская (Крымская) конференция — встреча глав правительств СССР, США и Великобритании — состоялась в феврале 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты.

Ранее на 105-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Шишкин.