В России разработали не имеющую аналогов в мире технологию борьбы с испарением бензина

Ученые Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина предложили новый способ борьбы с испарением бензина при хранении. Исследователи разработали специальное лакокрасочное покрытие для стенок резервуаров, которое работает как терморегулятор и позволяет снизить годовые потери топлива почти до 2–3%, одновременно уменьшая выбросы вредных летучих соединений в атмосферу. По словам авторов, технология не имеет прямых аналогов ни в России, ни за рубежом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Проблема, которую решает разработка, связана с так называемыми «малыми дыханиями» резервуаров. Днем стенки емкостей нагреваются на солнце, пары бензина расширяются и через клапаны частично выходят в атмосферу. Ночью при охлаждении пары конденсируются, и внутрь поступает наружный воздух. Эти суточные циклы приводят к постоянным потерям топлива и загрязнению окружающей среды.

Новое покрытие содержит микрокапсулы с парафином — эйкозаном, заключенным в полиуретановую оболочку. Такие капсулы работают как миниатюрные аккумуляторы тепла. При повышении температуры парафин плавится и поглощает избыток тепла, не давая паровоздушной смеси внутри резервуара сильно нагреваться и расширяться. При охлаждении он, наоборот, затвердевает и постепенно отдаёт накопленное тепло, сглаживая падение температуры.

«Мы добавили микрокапсулы в стандартные лакокрасочные материалы. Их доля не превышает 20%, поэтому покрытие сохраняет все эксплуатационные свойства, но при этом эффективно стабилизирует температурный режим внутри емкости», — пояснил руководитель лаборатории функциональных энергосберегающих гибридных материалов Денис Воронин.

Лабораторные эксперименты с моделью резервуара показали, что за 480 циклов «день–ночь» температура паров бензина снижалась в среднем на 1,7 градуса. Расчёты на основе климатических данных по России за 2023 год показали, что для резервуара объёмом 5000 тонн экономия топлива может составлять от 84 до 235 кг в год, что соответствует 1,8–2,8% от потерь.

Наибольший эффект ожидается в регионах с умеренно теплым климатом — на юге страны, где суточные колебания температуры совпадают с рабочим диапазоном материала. При этом, по словам исследователей, технологию можно адаптировать и для других регионов, подбирая парафины с иной температурой плавления.

