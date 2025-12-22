Тарасова одним словом описала поведение оскорбившего журналистку фигуриста Галлямова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости заявила, что считает неприличным поведение Александра Галлямова, который пожаловался на ранний звонок от журналистки в преддверии проката на чемпионате России.

По ее словам, фигурист не должен был реагировать на произошедшее резкими высказываниями.

«Понятно, что эти действия неприличны для спортсмена такого уровня. Но развивать эту тему я не хочу и вам не советую. У него есть известный педагог и тренер, они вместе с ним должны решить эти вопросы», — заявила Тарасова.

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, пожаловался на ранний звонок от журналистки, назвав ее больной и предложил выложить в сеть номер телефона.

На чемпионате России Галлямов и Мишина заняли второе место, набрав по сумме двух программ 223,63 балла. Они проиграли своим главным соперникам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые получили 224,29 балла. Сразу после этого Галлямов намекнул на завершение карьеры.

Ранее у фигуристки Аделии Петросян обнаружили психологические проблемы.