Россия резко нарастила импорт чилийской рыбы

Рыбный союз: импорт чилийской рыбы в Россию подскочил на 40%
Nordroden/Shutterstock/FOTODOM

С января по ноябрь 2025 года Россия купила у Чили рыбы на 327 миллионов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выводы аналитического центра Рыбного союза, сделанные на основе данных чилийской таможни.

В публикации отмечается, что показатели за 11 месяцев оказались больше на 40%, чем за аналогичный период 2024 года. В натуральном выражении закупки рыбы поднялись на 30% и оцениваются в 60 тысяч тонн.

По данным аналитиков, импорт мороженой выращенной семги увеличился почти в 1,6 раза (до 29 тыс. тонн), а поставки филе семги прибавили 45% (4 тыс. тонн). Также Россия приобрела у Чили 15 тысяч тонн варено-мороженых мидий.

Доля российской стороны в чилийском рыбном экспорте за январь-ноябрь составила 4%, что на 1% больше, чем в 2024 году.

В сентябре президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак заявил, что импортную продукцию из минтая на российском рынке заместила отечественная.

Ранее россиян предупредили о подорожании мяса и рыбы из-за пошлин США.

