Анна Asti стала наставницей «Голоса»

Певица Анна Asti присоединилась к наставникам шоу «Голос»
Первый канал

Певица Анна Asti стала новой наставницей 14-го сезона шоу «Голос». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители Первого канала.

Asti назвала большой честью и невероятным эмоциональным опытом стать наставницей «Голоса».

«Я с трепетом и вдохновением подхожу к этой роли: для меня важно не только услышать, но и почувствовать каждого участника, и именно сейчас я вижу в себе силы быть проводником для других талантливейших музыкантов. Счастлива получить возможность поддержать молодых артистов на их творческом пути и вместе с ними пережить эту удивительную музыкальную историю», — поделилась артистка.

К наставническому составу также присоединился Ильдар Абдразаков. Владимир Пресняков и Пелагея вернулись в проект. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал интересным и необычным новый «тренерский состав».

Ведущей шоу снова стала Яна Чурикова.

«Все наставники представляют разные музыкальные направления, при этом каждый умеет в своем жанре всё, достиг высокой востребованности и статуса звезды первой величины», — заявил Аксюта.

В ноябре Анна Asti получила звание «Артистка года» по версии VK Музыки. За 2025-й ее треки прослушали более 280 000 000 раз на сервисе. Певица получает звание второй год подряд. Исполнительница призналась, что очень счастлива этому факту.

Ранее Егор Крид попал в больницу.

