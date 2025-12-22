Россиянин случайно встретил на улице экс-коллегу и забил ее, вспомнив о старой ссоре

В Дзержинске 41-летний мужчина повстречал на улице экс-коллегу и забил ее из-за старой ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 15 декабря — местный житель ехал на машине и обнаружил на земле женщину без признаков жизни. После этого автомобилист вызвал полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вызвали на место следственно-оперативную группу и медиков.

По подозрению в причастности к случившемуся задержали пьяного мужчину с подозрительными бурыми пятнами на одежде. Он признал вину и рассказал, что ранее работал вместе с этой женщиной и у них произошла ссора. Случайно увидев экс-коллегу на улице, он напал на нее и нанес повреждения, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

