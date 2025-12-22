Участник беспорядков в российском аэропорту получил 7,5 года колонии

На Ставрополье осудили участника беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что мужчину признали виновным по статье Уголовного кодекса России «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Суд установил, что 29 октября 2023 года Салик Рамазанов в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля не стал выполнять требования сотрудников полиции и участвовал в массовых беспорядках.

Суд приговорил его к 7,5 года колонии общего режима.

В октябре 2023 года на фоне войны в Газе разъяренная толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы, чтобы найти евреев среди пассажиров самолета из Тель-Авива. Дебоширы свободно ходили по помещениям терминала, а также смогли пройти на взлетное поле. Сумма ущерба от их действий превысила 24 млн рублей, за участие в беспорядках были осуждены более 100 человек, в том числе на сроки от 4,5 до 10,5 года.

