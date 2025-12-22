В Кремле дали оценку встрече Путина и Алиева

Россия очень ценит результаты двусторонней встречи президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, которая состоялась 9 октября в Душанбе. Об этом в интервью телеканалу «России 1» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Алиев впервые после обострения отношений между Москвой и Баку встретились в правительственной резиденции в столице Таджикистана. Российский лидер подробно изложил азербайджанскому коллеге обстоятельства крушения самолета Embraer 190 компании AZAL. Путин подчеркнул, что причиной стали пролет украинского БПЛА и технический сбой системы ПВО России. Кроме того, он заверил, что Москва выплатит компенсации семьям жертв и пострадавшим в авиакатастрофе.

Алиев после заявлений Путина выразил ему «особую благодарность» за оглашенную информацию. Также азербайджанский лидер оценил, что его российский коллега лично контролирует ход следствия и держит ситуацию под контролем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Азербайджан вызвал посла России из-за удара по Киеву.

