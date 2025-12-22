На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист «Ухты» пострадал после попадания фейерверка в лицо

Футболист «Ухты» Хусаинов получил удар искры в лицо во время запуска фейерверка
«Ухта»/VK

Футболист «Ухты» Дмитрий Хусаинов получил удар искры в лицо во время запуска фейерверка после забитого гола в рамках матча Кубка лиги по футзалу, проходившем в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба российской Суперлиги в социальных сетях.

Спортсмен получил удар от искры после гола в ворота «Новой Генерации», находясь за воротами у специального устройства.

«Организаторы приносят свои извинения за несвоевременный запуск холодного фейерверка во время взятия ворот «Ухты», что могло причинить вред здоровью Дмитрия Хусаинова», — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

Матч между «Ухтой» и «Новой Генерацией» завершился со счетом 6:5.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

