Правительство России разрешило отечественным фармацевтическим компаниям «ПСК Фарма» и «Промомед Рус» выпускать аналоги препарата «Оземпик» до конца 2026 года без согласия зарубежного правообладателя. Об этом говорится в распоряжениях кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем сказано, что «Промомед Рус» разрешили «использование изобретений, охраняемых российскими патентами (RU) Nº 2434019, 2643515, 2657573, 2768283, 2777600, принадлежащими компании «Ново Нордиск А/С» (DK), по 31 декабря 2026 года включительно без согласия компании «Hово Нордиск A/C» (DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Семаглутид». Аналогичное распоряжение затрагивает «ПСК фарма».

До этого профессор анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор рассказал, что препарат «Оземпик», используемый для лечения диабета и контроля веса, может ухудшать работу слюнных желез и вызывать неприятный запах изо рта. Эксперт отметил, что среди побочных эффектов препарата также отмечается рвота, которая повышает восприимчивость зубной эмали к повреждениям.

Ранее ученые выяснили, что «Оземпик» и его аналоги вызывают отвращение к вину и мясу.