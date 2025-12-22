На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин пошутил о любви англичан пограбить

Путин назвал англичан любителями пограбить
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время экскурсии для лидеров СНГ по Эрмитажу пошутил о любви англичан пограбить, говоря о завоевании ими Индии. Об этом сообщает РИА Новости.

В одном из залов генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, сопровождавший гостей, представил экспонаты времен Империи великих моголов. Он подчеркнул, что это была эпоха, полная роскоши, за чем англичане и «полезли в Индию».

«И как любители пограбить, туда и пошли», — подметил Владимир Путин.

Империя Великих Моголов (Могольская империя, Государство Бабуридов) — государство, существовавшее на территории современной Индии, Пакистана, Бангладеш и юго-восточного Афганистана с 1526 по 1858 год (фактически же — до середины XVIII века).

До этого Путин заявлял, что Британия и Франция винят РФ в распаде своих империй. Он назвал странными такие обвинения, отметив, что этот исторический негатив сохраняется до сих пор.

Ранее глава СВР заявил об актуальности выражения «англичанка гадит».

