Синоптик предрек 2025 году статус самого теплого

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил в своем Telegram-канале, что 2025 год в Москве может стать самым теплым за всю историю наблюдений.

По словам синоптика, средняя годовая температура воздуха в столице достигла отметки +8,5°C.

Леус напомнил, что согласно актуальным климатическим нормам за период 1991–2020 годов среднегодовая температура воздуха в Москве составляет +6,3 °C. В XXI веке лишь восемь лет были холоднее этой отметки, и последний раз это наблюдалось в 2012 году. Кроме того, дважды среднегодовая температура достигала +8,0 °C — в 2020 и 2024 годах, которые специалисты относят к категории «очень теплых».

Синоптик отметил, что за десять дней до окончания года 2025-й идет с опережением прошлых рекордов: его средняя температура немного превышает +8,5 °C. Он пояснил, что в последние дни декабря показатель снизится — две ожидаемые холодные волны, одна из которых начинается сегодня, а другая в субботу, опустят среднюю температуру месяца в отрицательную зону. По прогнозу, к Новому году средняя температура декабря будет в пределах от –1,5 до –2,5 °C. При этом, чтобы стать самым теплым в истории, декабрь 2025 года должен завершиться со средней температурой не ниже –5 °C, и, по словам специалиста, такие шансы у него есть.

