Зеленский пожаловался на нехватку дронов-перехватчиков

Украине не хватает дронов-перехватчиков, производители не могут покрыть потребности страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.UA».

«Их недостаточно, и вопрос уже не в деньгах. Есть производственные вопросы — производители не успевают делать столько, сколько нам сейчас нужно», — сказал он.

28 октября Зеленский заявил, что российские ударные беспилотники стали более опасными, чем баллистические ракеты. По его словам, баллистические ракеты можно сбивать «по крайней мере там, где у нас стоит Patriot». В отношении большого числа БПЛА приходится «применять все», объяснил украинский лидер. Он уточнил, что речь идет об использовании перехватчиков, истребителей F-16, а также вертолетов. При этом ситуация зависит от погодных условий, отметил политик.

15 октября портал Military Watch Magazine писал, что дроны-камикадзе российского производства «Герань» прошли значительное обновление, что существенно расширило их боевые возможности. Как следует из текста, после модернизации беспилотники стали способны воздействовать на быстро движущиеся цели вблизи линии соприкосновения, а также проявляют все больший потенциал в качестве поддержки с воздуха для сухопутных войск.

Ранее Зеленский рассказал о нехватке ракет для систем ПВО.