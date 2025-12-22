Зеленский заявил о готовности базового блока документов по мирному плану

Базовый блок документов по урегулированию украинского конфликта был подготовлен. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.ua».

«Ночью из США возвращается наша переговорная группа, утром у меня будет доклад по результатам встречи в Майами. Все возможное, что можно было сделать для первых драфтов (мирного плана. – «Газета.Ru») уже есть. Есть 20 пунктов плана – наверно, там не все идеально, но этот план есть», – сказал украинский лидер.

По его словам, это все выглядит «достаточно достойно».

20 декабря в Майами состоялась встреча делегаций Украины, США и стран Европы. По итогам переговоров специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров опубликовали в социальных сетях одинаковые заявления. В них говорится, что в ходе контактов стороны обсудили мирный план из 20 пунктов и гарантии безопасности Вашингтона для Киева. Кроме того, участники встречи уделили время обсуждению развития плана «экономики и процветания».

