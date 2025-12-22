В российском городе детям бойцов СВО отказали в бесплатном питании в школах

В Омске чиновники отказали детям участников СВО в бесплатном питании в школе

В Омске чиновники отказали детям участников специальной военной операции (СВО) в бесплатном питании в школах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

«Прокуратура Октябрьского округа г. Омска провела проверку по фактам необоснованных отказов департаментом образования в предоставлении детям из семей участников СВО мер социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания в школах, а также освобождения законных представителей от платы за присмотр и уход за воспитанниками в детских садах», — сказано в сообщении.

В нем уточнятся, что вопреки закону чиновники отказывались предоставлять такие меры соцподдержки по формальным основаниям.

Как заявили в пресс-службе, прокурор подал в суд иски о признании за детьми права на получение этих мер соцподдержки. Требования были удовлетворены, права несовершеннолетних восстановлены, подчеркнули в прокуратуре.

До этого в соцсетях распространились фото из школьной столовой в городе Азов Ростовской области, где столы поделены на категории: для «малоимущих» и детей участников СВО. После разразившегося скандала стоимость питания для детей из малообеспеченных семей повысили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Миронов не сдержался, узнав о разделении детей в школе Азова на «малоимущих» и «СВО».