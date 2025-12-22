На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском городе детям бойцов СВО отказали в бесплатном питании в школах

В Омске чиновники отказали детям участников СВО в бесплатном питании в школе
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В Омске чиновники отказали детям участников специальной военной операции (СВО) в бесплатном питании в школах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

«Прокуратура Октябрьского округа г. Омска провела проверку по фактам необоснованных отказов департаментом образования в предоставлении детям из семей участников СВО мер социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания в школах, а также освобождения законных представителей от платы за присмотр и уход за воспитанниками в детских садах», — сказано в сообщении.

В нем уточнятся, что вопреки закону чиновники отказывались предоставлять такие меры соцподдержки по формальным основаниям.

Как заявили в пресс-службе, прокурор подал в суд иски о признании за детьми права на получение этих мер соцподдержки. Требования были удовлетворены, права несовершеннолетних восстановлены, подчеркнули в прокуратуре.

До этого в соцсетях распространились фото из школьной столовой в городе Азов Ростовской области, где столы поделены на категории: для «малоимущих» и детей участников СВО. После разразившегося скандала стоимость питания для детей из малообеспеченных семей повысили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Миронов не сдержался, узнав о разделении детей в школе Азова на «малоимущих» и «СВО».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами