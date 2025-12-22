На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Летевший из Дубая самолет вынуждено сел в Ашхабаде

Самолет из Дубая совершил посадку с выключенным двигателем в Ашхабаде
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом из Дубая в Екатеринбург, вынуждено сел в аэропорту Ашхабада из-за разницы в показаниях топлива. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.

По информации компании, самолет Airbus A320, следовавший рейсом U6-783 по маршруту Дубай – Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада. В Telegram-канале авиаперевозчика уточняется, что командир воздушного судна обнаружил расхождение в показаниях топлива и, руководствуясь инструкциями и требованиями безопасности, отключил двигатель и совершил благополучную посадку на ближайшем аэродроме.

В настоящий момент перевозчик готовит резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения.

21 декабря летевший из Парижа на Корсику самолет совершил аварийную посадку в Леоне из-за «технической неисправности», однако, по словам пассажиров, у лайнера загорелось крыло. По данным радиостанции RTL, инцидент произошел накануне вечером с бортом Air France, который направлялся в город Аяччо. Пассажиры рассказали, что во время полета услышали громкий хлопок со стороны левого крыла, а потом увидели, как оно загорелось.

Ранее самолет экстренно сел из-за пассажира, который хотел сидеть рядом с девушкой.

