Вице-президент США предложил хейтерам своей жены «поесть дерьма»

Вэнс: любой, кто нападает на мою жену, может поесть дерьма
Anna Moneymaker/Pool/CNP/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время интервью порталу UnHerd предложил всем, кто оскорбляет его супругу Ушу Вэнс, «поесть дерьма».

«Любой, кто нападает на мою жену <…> может пойти есть дерьмо», — сказал Вэнс, заявив, что это его официальная позиция как вице-президента США.

Политик в своей речи упомянул ультраправого активиста Ника Фуэнтеса и бывшего пресс-секретаря Белого дома Джена Псаки, которые резко и оскорбительно высказывались в адрес его жены Уши. В частности, Фуэнтес, известный сторонник превосходства белой расы и отрицатель Холокоста, назвал Вэнса «предателем расы» только за то, что тот женат на женщине индийского происхождения. Кроме того, он позволил себе грубые высказывания в адрес самой Уши.

В свою очередь Псаки с пренебрежительным сочувствием заявила, что Ушу надо «спасать» от ее собственного мужа. Она призвала ее «моргнуть четыре раза», если не все в порядке в ее семье.

До этого Джей Ди Вэнс попал под шквал критики после слов о желании обратить жену, имеющую индийские корни и выросшую в индуистской семье, в христианскую веру. По данным газеты The New York Times, его слова раскритиковали в социальных сетях и СМИ. Исполнительный директор Индуистского американского фонда Сухаг Шукла отметил, что такие заявления усиливают тревогу религиозных меньшинств на фоне ужесточения иммиграционной политики.

Ранее в США рассказали о самом близком советнике Джей Ди Вэнса.

