В Госдуме ответили на вопрос об участии России в ПАСЕ

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал возможное участие России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нижняя палата сформирует свою позицию в течение недели.

«Мы считаем, что нынешняя ситуация, которая сложилась вокруг российской делегации в Совете Европы, недопустима и неприемлема», — заявил Толстой.

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Он добавил, что консультации по этому вопросу будут продолжаться, и затем российская сторона даст ответ на предложение ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос об участии Путина в Давосском форуме.