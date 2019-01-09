В Госдуме ответили на вопрос об участии России в ПАСЕ
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал возможное участие России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, нижняя палата сформирует свою позицию в течение недели.
«Мы считаем, что нынешняя ситуация, которая сложилась вокруг российской делегации в Совете Европы, недопустима и неприемлема», — заявил Толстой.
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Он добавил, что консультации по этому вопросу будут продолжаться, и затем российская сторона даст ответ на предложение ПАСЕ.
Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос об участии Путина в Давосском форуме.