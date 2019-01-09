Трамп намерен обсудить шатдаун с лидерами конгресса США

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Президент США Дональд Трамп в телеобращении к американцам заявил, что пригласил лидеров конгресса США на встречу, чтобы возобновить работу правительства. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, решение может быть найдено за «45 минут».

Он также добавил, что по просьбе демократов стена на границе с Мексикой будет построена из стали.

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Трамп подчеркнул, что данный барьер необходим для защиты границ США.

Ранее Трамп заявил о растущем кризисе на границе с Мексикой.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию телеобращения Трампа к нации.