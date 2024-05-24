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Алена Апина появилась на съемках сериала про «Комбинацию» после жалобы

Певица Алена Апина пришла на съемки сериала про группу «Комбинация»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алена Апина появилась на съемках сериала про группу «Комбинация» в Саратове. Об этом пишет aif.ru.

На съемочную площадку в Большом зале саратовской консерватории журналистов не пустили, но все желающие могли смотреть за процессом съемок с большого экрана. По словам режиссера Никиты Власова, Апина пришла на съемки эпизода, где композитор Виталий Окороков предлагает ей работать в «Комбинации». Апина присутствовала на съемках в тапочках, однако беседовать с журналистами отказалась. В грядущем сериале роль певицы сыграла Анастасия Уколова.

«Мы снимаем сцену, в которой композитор группы «Комбинация» Виталий Окороков предлагает Алене Апиной петь в группе. Он встретился с ней в консерватории и уговорил ее принять участие в записи их первого хита», — отметил Власов.

Недавно Алена Апина пожаловалась, что ее не допустили к съемкам в сериале про группу «Комбинация», в составе которой она выступала. По словам певицы, еще задолго до начала работы над сериалом ей говорили о схожести с артисткой. Исполнительница призналась, что сильно переживает за конечный вариант шоу, так как сериал посвящен ей и ее коллективу.

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