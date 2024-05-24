Павлюченко заявил, что у него есть вопросы к искусственному интеллекту

Бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России, бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива», а также лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как отнесся к заданиям, которые были составлены искусственным интеллектом для спортивного шоу «Титаны» на ТНТ.

«У меня есть вопросы к искусственному интеллекту. Я изначально рассчитывал, что будут испытания на выносливость и такие, где нужно бегать и прыгать. Я футболист, поэтому ноги — моя сильная сторона, преимущество перед другими участниками. Однако первое же испытание оказалось связано с руками.

Мне бы хотелось, чтобы задания как-то больше чередовались: вот в одном задействованы руки, во втором — ноги. В чем моя главная сила? Точно не в руках!» — сказал Павлюченко.

Шоу «Титаны» стартует 26 мая в 21:00 на канале ТНТ. В проекте примут участие 99 сильнейших людей России. Помимо профессиональных спортсменов, это известные актеры, каскадеры, спасатели, цирковые акробаты и фитнес-тренеры.

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