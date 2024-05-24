Тренерский штаб сборной России объявил состав на июньский сбор

Тренерский штаб сборной России объявил состав на учебно-тренировочный сбор в Новогорске, который стартует первого июня, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Вратари: Матвей Сафонов, Андрей Лунев, Александр Максименко, Илья Лантратов.

Защитники: Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Илья Вахания, Евгений Морозов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков.

Полузащитники: Далер Кузяев, Антон Миранчук, Артем Карпукас, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Лечи Садулаев, Александр Черников, Данил Пруцев, Иван Обляков.

Нападающие: Федор Чалов, Иван Сергеев, Константин Тюкавин.

7 июня россияне проведут товарищеский матч против национальной команды Белоруссии. Матч состоится в Минске.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось о том, что в России может возникнуть тренерский профсоюз.