В Европе обсудят новые поставки оружия Украине

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят предоставление военной помощи Украине. Об этом заявил в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, передает ТАСС.

«Этот Совет — про военную помощь Украине: снаряды, противовоздушная оборона», — сказал он.

По словам источника, имеется ввиду «любая необходимая военная помощь».

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц назвал «далеко не простой» ситуацию на Украине. Об этом он заявил на совместном брифинге с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Федеральный канцлер призвал приложить все силы «для военной поддержки страны». По словам Шольца, это касается в особенности дальнейших поставок систем противовоздушной обороны и восстановления сильно поврежденной энергетической инфраструктуры. Германия готовится передать Украине три РСЗО HIMARS.

Ранее Шольц призвал не спекулировать на теме использования оружия Запада против РФ.