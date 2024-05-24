Стало известно, сколько часов длились переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в узком составе завершились, Об этом сообщает РИА Новости.

«Переговоры в узком составе длились около двух часов», — уточнили в сообщении.

После этого лидеры государств приступят к переговорам в расширенном составе.

Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером в четверг, 23 мая. Президенты провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке. Планировалось, что в ходе предстоящих переговоров Путин обсудит с зарубежным коллегой ситуацию на Украине и российско-белорусскую интеграцию.

Накануне Путин возложил цветы к монументу Победы в Минске.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск, где у него запланирована рабочая встреча с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным.

Ранее Путин перед поездкой в Минск встретился с патриархом Кириллом.