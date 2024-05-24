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В Самаре маршрутчик-мигрант избил пенсионера за просьбу дать билет

В Самаре маршрутчик-мигрант ударил пенсионера в голову за просьбу дать билет

В Самаре водитель-мигрант избил пожилого пассажира маршрутки. Очевидцы сняли произошедшее на камеру, кадры опубликовал Telegram-канал «Самара ДТП». Делом заинтересовался СК.

«В соцмедиа размещено видео, на котором зафиксированы хулиганские действия водителя маршрутного автобуса по отношению к престарелому пассажиру. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в ведомстве.

По словам пострадавшего, он попросил водителя дать ему проездной билет, но тот его проигнорировал. В результате мигрант вышел на улицу вместе с пассажиром и ударил его в голову. Очевидцы встали на сторону пенсионера и попытались защитить мужчину. Подозреваемый задержан.

До этого в Новосибирске маршрутка выехала из кармана и наехала на ребенка, который в этот момент переходил дорогу в неположенном месте. В результате мальчика госпитализировали. По словам очевидцев, пострадавший получил много травм.

Ранее в Якутске мигранты устроили гонки на грузовиках.

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