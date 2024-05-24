В Алтайском крае экс-начальника противопожарной службы МЧС обвинили в растрате

Прокуратура Алтайского края выдвинула обвинение в присвоении и растрате свыше 700 млн рублей в отношении бывшего начальника спецуправления противопожарной службы № 36 МЧС Виктора Великодного. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа в Telegram-канале.

«Прокуратура <...> утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 700 млн руб.» — указывается в публикации.

Среди фигурантов дела также указаны его жена Татьяна, бывший главный бухгалтер Ольга Карпова и еще семь сотрудников ведомства. Всем им вменяют преступление по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении и растрате).

Согласно версии следствия, Великодный в кооперации с главбухом совершили хищение материальных средств учреждения на сумму, превышающую 700 млн рублей.

Перед этим бывшая начальница почтового отделения в Калининградской области присвоила пенсию местной жительницы и стала фигурантом уголовного дела.

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