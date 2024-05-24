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В Центробанке объяснили указ Путина об изъятии американского имущества в России

Центробанк связал указ о компенсации изъятия активов в США с ответными мерами

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Максим Блинов/РИА Новости

Указ президента России Владимира Путина о возможности изымать имущество США в РФ позволит принять меры в случае конфискации российских активов в Соединенных Штатах. Так действие указа главы государства объяснил РИА Новости заместитель главы Центрального банка России Филипп Габуния.

«Указом создан механизм, позволяющий нам воспользоваться им в случае, если будут предприняты какие-то меры в отношении наших активов», — сказал он.

Габуния отметил, что Центробанк будет действовать по ситуации.

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