В Центробанке объяснили указ Путина об изъятии американского имущества в России

Указ президента России Владимира Путина о возможности изымать имущество США в РФ позволит принять меры в случае конфискации российских активов в Соединенных Штатах. Так действие указа главы государства объяснил РИА Новости заместитель главы Центрального банка России Филипп Габуния.

«Указом создан механизм, позволяющий нам воспользоваться им в случае, если будут предприняты какие-то меры в отношении наших активов», — сказал он.

Габуния отметил, что Центробанк будет действовать по ситуации.

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