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В Кремле заявили о подготовке визита Путина в КНДР

Песков сообщил о подготовке официального визита Путина в Северную Корею

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

РФ и КНДР в настоящее время готовят визит российского президента Владимира Путина в азиатскую республику. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

Как сказал представитель главы государства, северокорейские власти направили Путину официальное приглашение посетить страну. При этом он пообещал своевременно оповестить журналистов о датах соответствующей поездки.

«Визит готовится», — добавил Песков.

8 мая лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ с официальным вступлением в должность главы государства. Церемония инаугурации Путина, победившего на мартовских выборах, состоялась 7 мая. При этом Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) уточнило, что по такому случаю северокорейский лидер направил российскому коллеге личное послание.

Позже пресс-секретарь Кремля заявил, что российские власти намерены и дальше развивать отношения с Северной Кореей. По словам Пескова, Москва ценит текущее сотрудничество с Пхеньяном и считает его перспективным партнером.

Ранее Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на автомобиле Aurus, который ему подарил президент РФ.

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