Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, куда можно успеть подать на шенгенскую визу по старым ценам

АТОР: до 11 июня можно успеть подать на шенген в центры Италии, Венгрии и Греции

close
100%
Depositphotos

До повышения стоимости шенгенских виз (11 июня) еще можно успеть подать документы в визовые центры трех стран: Италии, Венгрии и Греции, пишет АТОР. Свободные слоты в венгерское представительство в Москве можно было найти даже на этой неделе.

Также можно попробовать записаться на прием в центры Франции и Греции. Однако сделать это сложнее — ближайшие свободные слоты встречаются только в июне. Здесь многое зависит от удачи, отмечают эксперты.

Получение визы через визовый центр Греции занимает в среднем 15-17 календарных дней. Франция и Испания выдают документ примерно за три недели. Дольше всего ждать визу при подаче заявления в представительство Италии — 45 календарных дней.

С 11 июня стоимость «шенгена» увеличится до €90 для взрослых и до €45 для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Аналитики считают, что подорожание виз никак не повлияет на интерес россиян к поездкам в Европу.

Ранее стало известно, какие страны выдали больше всего «шенгена» гражданам РФ в 2023 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами