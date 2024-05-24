Россиянам рассказали, куда можно успеть подать на шенгенскую визу по старым ценам

До повышения стоимости шенгенских виз (11 июня) еще можно успеть подать документы в визовые центры трех стран: Италии, Венгрии и Греции, пишет АТОР. Свободные слоты в венгерское представительство в Москве можно было найти даже на этой неделе.

Также можно попробовать записаться на прием в центры Франции и Греции. Однако сделать это сложнее — ближайшие свободные слоты встречаются только в июне. Здесь многое зависит от удачи, отмечают эксперты.

Получение визы через визовый центр Греции занимает в среднем 15-17 календарных дней. Франция и Испания выдают документ примерно за три недели. Дольше всего ждать визу при подаче заявления в представительство Италии — 45 календарных дней.

С 11 июня стоимость «шенгена» увеличится до €90 для взрослых и до €45 для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Аналитики считают, что подорожание виз никак не повлияет на интерес россиян к поездкам в Европу.

Ранее стало известно, какие страны выдали больше всего «шенгена» гражданам РФ в 2023 году.