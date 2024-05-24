В ЕС оценили возможность заморозки украинского конфликта

Чиновники в Европейском союзе (ЕС) считают, что время для заморозки украинского конфликта еще не пришло. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональном содружестве.

По его словам, устойчивое урегулирование данного кризиса возможно только при одном условии. Речь идет о соблюдении принципа территориальной целостности Украины, который должен стать основой мира.

«Неприемлемо сейчас говорить о прекращении огня, а затем сесть за стол переговоров, потому что нельзя заморозить ситуацию, которая остается крайне несправедливой, это бы нарушило территориальную целостность Украины», — сказал источник в ходе встречи с журналистами.

Мероприятие было организовано в преддверии заседания министров иностранных дел стран — членов ЕС. Последнее запланировано на 27 мая.

22 мая постоянные представители государств — участников регионального содружества согласовали новый режим санкций в отношении РФ. Ожидается, что он будет утвержден на упомянутой встрече глав внешнеполитических ведомств.

После этого ЕС планирует обнародовать список физических и юридических лиц, которых коснутся новые ограничения. Рестрикции будут включать в себя заморозку активов фигурантов на территории объединения, а также запрет на поездки.

Ранее в ЕС вступило в силу решение по использованию доходов от заблокированных российских активов.