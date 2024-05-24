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Волгоградскую область накрыли тучи из саранчи

В Волгоградской области тучи саранчи засняли на видео

В Волгоградской области рой саранчи накрыл хутор Краснодонский. Об этом сообщил блогер и местный житель Алексей Ульянов в своем Telegram-канале, подтвердив информацию видео с насекомыми.

«Под мостом — тучи. Ступить некуда, хуже, чем в муравейнике. Нашествие саранчи», — комментирует кадры автор ролика.

По словам мужчины, насекомые «сметают все», включая то, что посажено на участках фермеров и обычных граждан.

До этого в США спрогнозировали самое масштабное нашествие триллиона цикад с 1803 года. Как пояснили ученые, эти насекомые проводят годы под землей, и появление двух выводков одновременно — редкость, которую можно ждать столетиями. Последний раз подобное произошло еще во времена Священной Римской империи. Тогда о цикадах было мало известно, и их появление ассоциировали с библейской саранчой.

Ранее российские ученые рассказали, как климат изменит сельское хозяйство к середине века.

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