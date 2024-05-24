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В Башкирии столкнулись два автобуса, пострадали четыре человека

В Уфе в ДТП с автобусами пострадали четыре человека

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Телеграм-канал Госавтоинспекция Башкортостана

В Уфе произошло ДТП с участием двух автобусов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

Инцидент произошел на остановке «улица Бикбая». По предварительной информации, одно из средств передвижения сдвинулось с места и врезалось в стоявший впереди «НефАЗ».

В результате пострадали четыре пассажира первого автобуса.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент специалисты ведомства проводят административное расследование.

До этого в Ярославле водитель иномарки протаранил семь транспортных средств, среди них пять машин и две маршрутки. В результате одного из пассажиров направили в больницу.

В беседе с правоохранителями сам водитель заявил, что перед произошедшим потерял сознание. В ситуации разбираются сотрудники профильных органов. Мероприятия, которые проводят сотрудники МВД, помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье в автобусе лопнул радиатор и залил пассажиров кипятком.

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