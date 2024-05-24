В Ватикане к лику святых могут причислить умершего в 2006 году подростка

Папа Римский одобрил канонизацию подростка, который умер в 2006 году от лейкемии. Об этом сообщает The Times.

Молодой человек по имени Карло Акутис родился в 1991 году в Лондоне, но вскоре переехал в Милан. При жизни подросток защищал одноклассников, помогал страждущим и занимался популяризацией учения. Например, создал сайт, где описал каждое евхаристическое чудо.

Поводом для решения Папы Римского стали два исцеления, которые, как полагают специалисты, после своей смерти совершил Акутикус. Так, после исследования специальной комиссии в 2020 году признали чудом то, что в Бразилии ребенок с редким генетическим заболеванием поджелудочной железы вскоре после молитвы Акутису излечился. После этого самого Акутиса причислили к лику блаженных.

Еще один случай произошел в 2022 году. Девушка из Коста-Рики отправилась во Флоренцию и там получила серьезные травмы после падения с велосипеда. Мать пострадавшей отправилась на могилу Акутиса. После этого в Ватикане заявили, что в тот же день у пациентки заметили значительные улучшения, спустя 10 дней ее выписали.

По данным источника, вскоре состоится собрание кардиналов, на котором будет обсуждаться вопрос канонизации. Наиболее вероятно, канонизация произойдет в следующем году. В случае, если это произойдет, Акутис станет первым канонизированным католической церковью святым в этом тысячелетии.

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