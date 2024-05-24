Экс-игрок «Спартака» о чемпионской гонке в РПЛ: развязка будет на последних минутах

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что судьбу чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ) решит гол на последних минутах, передает «Матч ТВ».

«Я думаю, что в таком чемпионате закончится все непредсказуемо. Мы увидим развязку на последних минутах матчей. Конечно, фаворит — «Динамо». Их устраивает ничья», — сказал Мор.

В РПЛ продолжается борьба за золотые медали. На победу претендуют сразу три команды — московское «Динамо» под руководством Марцела Лички, петербургский «Зенит», который тренирует Сергей Семак, и «Краснодар», главным тренером которого является Мурад Мусаев. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

Ранее чемпионскую гонку в РПЛ назвали лотереей.