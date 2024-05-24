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Сергей Соседов осудил молодых российских звезд за несуразные тексты песен

Критик Сергей Соседов заверил, что не слушает Клаву Коку и Валю Карнавал

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Super/YouTube

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с порталом 1msk осудил современных артистов за непонятные тексты песен.

«Ты мой Эверест, он ест или он есть». Почему Эверест? С какого перепугу он для нее Эверест? Чушь собачья. Ни о чем. Пустое место. Текст — это законченная мысль. А когда это «туда-сюда, пойди сюда», просто рифмуются какие-то слова, непонятно вообще, о чем идет речь», — возмутился Соседов.

По мнению критика, его уши «не сливной бачок», чтобы слушать подобную музыку. В контексте сказанного Соседов подчеркнул, что не слушает Клаву Коку, Валю Карнавал, Зиверт, Анну Асти, Niletto и других артистов, чьи тексты песен не пришлись ему по душе.

«Все их песни — муть, все отвратительно и не имеет отношения к творчеству. Лучше слушать, конечно, классику, что я и делаю», — резюмировал Соседов.

Недавно Сергей Соседов высказал свое мнение о свежем треке Аллы Пугачевой под названием «Ложный стыд». Соседов подчеркнул, что не прослушивал ни одной композиции покинувшей РФ артистки.

Ранее Соседов заявил, что СМИ раздули конфликт Пугачевой и Михайлова.

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