Стало известно, какие федеральные дороги построят в 2024 году

В 2024 году в России будет реконструировано и построено 700 км федеральных трасс. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, продолжается строительство обхода города Усолья-Сибирского на автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Он станет частью международного транспортного коридора, который свяжет Россию, Монголию и Китай. Объект будет завершен к концу года.

Также в Чечне продолжаются работы по возведению третьей очереди обхода Гудермеса. Готовность объекта — 45%.

В Якутии в этом году после реконструкции будут введены в эксплуатацию два участка трассы «Колыма»: «Заячья петля» (с 662-го по 692-й километр) и «Нерский прижим» (с 1121-го по 1142-й километр).

До этого в России строители приступили к масштабной реконструкции автодороги М-3 «Украина».

Реконструкция трассы М-3 «Украина» пройдет с 65-го по 124-й км – от поселка Киевского до Малоярославца, планируется расширение дороги, что увеличит ее пропускную способность. Также проектом предусмотрено строительство 13 транспортных развязок. После завершения работ Москву, Наро-Фоминск, Балабаново, Обнинск, Малоярославец соединит современная и безопасная магистраль.

Также, строительство скоростной автомобильной дороги Джубга – Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей. Он отметил, что для проекта планируется привлечь средства из фонда национального благосостояния (ФНБ) под 3% годовых на 15 лет. Окончательная стоимость строительства будет утверждена в ближайшие недели.

Строительство трассы Джубга — Сочи планируется полностью завершить к концу 2029 года. Протяженность новой скоростной четырехполосной автодороги составит 152 км.

Ранее сообщалось, что «Автодор» повысил тарифы на проезд по платным участкам дорог до 25%.