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Главы МИД стран ЕС обсудят 14-й пакет санкций против России

РИА Новости: главы МИД стран ЕС 27 мая обсудят 14-й пакет антироссийских санкций

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Министры иностранных дел стран Европейского союза на встрече 27 мая обсудят 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный европейский источник.

«Обсудим 14-й пакет санкций и меры по борьбе с дезинформацией», — сказал он.

Источник также заявил, что главы МИД государств ЕС утвердят на этой встрече новый санкционный режим «по нарушениям прав человека» в России, «а также список лиц, которые попадут в него».

8 мая издание EUobserver сообщило, что страны Евросоюза должны согласовать 14-й пакет санкций против РФ до июля 2024 года.

По информации портала, ЕС в очередном пакете санкций внесет еще 52 компании в список фирм, подозреваемых в поставках запрещенной продукции в России.

7 мая сообщалось, что страны ЕС планируют в рамках 14-го пакета санкций ввести ограничительные меры против 11 судов, которые используются Россией.

6 мая Reuters сообщило, что новые ограничения ЕС, направленные против РФ, усилят запрет на полеты для российских самолетов.

Ранее сообщалось, что пять стран усилят контроль по санкциям против России.

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