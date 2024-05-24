Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не подготовил фортификации в Харьковской области. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Ни главком (бывший главком ВСУ. — прим. ред.) Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине», — сказала она.

По словам парламентария, на границе отсутствовали оборонительные укрепления, а то, что было возведено в тылу, «создавалось по советским методикам времен Второй мировой войны или вообще хаотично». Цены на строительство фортификаций были завышены, причем во многих из них не были размещены украинские военные, отметила Безуглая.

Также она раскритиковала работы по минированию, которое охарактеризовала, как минимальное.

До этого командир бригады нацгвардии Украины, который находится в районе села Липцы в пригороде Харькова, рассказал телеканалу CNN об отсутствии укреплений. По его словам, фортификационные сооружения в Харьковской области не были подготовлены к продвижению Вооруженных сил России.

Ранее ВС РФ уничтожили железнодорожный состав с техникой ВСУ под Харьковом.