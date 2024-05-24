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Павлюченко заявил о необходимости «перетерпеть» испытания

Павлюченко заявил, что собирается победить на шоу «Титаны» за счет силы духа

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России, бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива», а также лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, за счет чего он собирается добиться успеха в шоу «Титаны» на ТНТ, победитель которого получает 10 млн рублей.

«Наверное, за счет характера, сильного духа. Тот, кто сможет перетерпеть то или иное испытание, возможно, и выиграет. Хотя, думаю, что и везение играет свою роль», — сказал Павлюченко.

Также футболист заявил, что ему изначально был неинтересен призовой фонд соревнований, поскольку в первую очередь он хотел испытать себя и доказать, что превосходит по силе и ловкости сильнейших людей России.

«Я не спрашивал о деньгах, потому что мне это в принципе было неинтересно. Просто хотелось победить и показать в первую очередь самому себе, на что я способен», — сказал Павлюченко.

Кроме того, чемпион Европы подчеркнул, что отказался бы от участия в проекте, если бы его заставляли «есть червяков и ловить змей».

Шоу «Титаны» стартует 26 мая в 21.00.

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