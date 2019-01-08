Во Львове избили почетного консула Бельгии

Почетный консул Бельгии в Западной Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел вечером, 7 января, на проспекте Шевченко.

Консул рассказал полиции, что неизвестный мужчина сделал ему замечание в агрессивной форме по поводу того, как он припарковал автомобиль. После этого мужчина набросился на консула с кулаками.

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«Согласно предварительному диагнозу врачей, у консула зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб правого уха», — рассказали в полиции.

Полицейские установили личность подозреваемого в нападении, свою вину он признал.