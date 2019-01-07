Асад призвал арабские страны к диалогу

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что арабские государства должны наладить диалог с общественными государствами для решения своих внутренних проблем. Об этом сообщает ТАСС.

«Все арабские страны сталкиваются примерно с одними и теми же проблемами, но чтобы найти выход из кризиса первым шагом для них должно стать вступление в диалог с общественными организациями», — сказал Асад.

По словам сирийского президента, арабские страны регулярно сталкиваются с вызовами, например, с попытками Запада подорвать их национальную идентичность. Асад отметил, что «отсутствие диалога и прозрачности лишь усугубит ситуацию и приведет к тому, что проблемы будут накапливаться годами».