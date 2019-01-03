Митт Ромни высказался о повторном участии в президентских выборах в США

Митт Ромни, сенатор от штата Юта и кандидат от республиканской партии на пост президента США на выборах 2012 года, заявил, что не будет принимать участия в президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

Когда Ромни спросили, собирается ли он участвовать в следующих президентских выборах в США, он отметил, что «уже баллотировался раньше». Также политик признал, что нынешний президент США Дональд Трамп смог добиться успеха на выборах, а он — нет.

Реклама

«Он [Трамп] сделал то, что я не смог сделать. Он выиграл. И я это признаю и ценю это. Но нет, я больше не буду баллотироваться», — заметил Ромни.

Ранее Трамп поддержал кандидатуру Ромни на пост сенатора.