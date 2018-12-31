Трамп вспомнил про забор дома Обамы

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Президент США Дональд Трамп, говоря о стене на границе с Мексикой, вспомнил, что его предшественник на посту Барак Обама обнес свой дом забором. Об этом он написал в твиттере.

Американский президент упомянул 10-футовый забор, который Барак и Мишель Обама построили вокруг своего дома.

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«Я согласен, что это абсолютно необходимо для их безопасности. США нужно то же самое, в чуть большей версии!» — написал Трамп.

Ранее Трамп объяснил, почему стена на границе с Мексикой еще не построена.