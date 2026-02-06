Размер шрифта
Общество

Екатеринбуржец стал фигурантом уголовного дела после интима с 15-летней школьницей

«КП»: в Екатеринбурге мужчина занялся сексом со школьницей и пожалел об этом
Shutterstock/271 EAK MOTO

Житель Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела после приватной встречи со школьницей. Об этом стало известно kp.ru.

В конце января 15-летняя Виктория (имя изменено – прим. ред.) из Башкирии познакомилась в Telegram-боте с 28-летним екатеринбуржцем Константином. Уже через два дня девушка поругалась с отцом и решила сбежать к новому знакомому.

Мужчина встретил ее на Южном автовокзале и пригласил к себе домой. Восьмиклассница согласилась и последовала за Константином в квартиру на улице Кузнечной. В это же время мать Виктории, узнав, что в одиночку дочь приехала в Екатеринбург, обратилась в полицию с заявлением.

Вскоре правоохранители нашли Константина, который признался, что у него был секс с несовершеннолетней по обоюдному согласию.

«Перед этим они сильно напились», — уточнил собственный источник.

СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст.134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Константину, ранее не имевшему проблем с законом, грозит до четырех лет колонии. В пресс-службе ведомства ситуацию не комментировали.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчину арестовали за секс со школьницами в подъездах.
 
