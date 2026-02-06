Размер шрифта
Политика

Лукашенко признался, что не разбирается в двух вещах

Лукашенко заявил, что не разбирается «в куреве и алкоголе»
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не сильно разбирается «в куреве и алкоголе», поскольку категорически против «гробить свое здоровье». Об этом он заявил на совещании с руководством совета министров рамках обсуждения ужесточения лицензирования торговли электронными сигаретами в республике, передает «БелТА».

«Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как и в алкоголе. Говорят, что это хуже, чем табак. Послушаем специалистов и примем соответствующее решение», — сказал Александр Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, в вопросе ограничений и запретов производства и оборота электронных сигарет тоже нужно знать меру, поскольку это может привести к подпольной торговле, отметил Лукашенко. Особое беспокойство вызывает растущая популярность электронных сигарет среди студентов и школьников.

До этого Лукашенко заявил, что искоренить пьянство рабочих эффективно поможет отсутствие задержек заработных плат.

Работники, отметил он, у которых задерживаются выплаты, злоупотребляют крепким алкоголем. Это, по мнению белорусского лидера, становится для них своего рода выходом из кризисной ситуации.

Ранее Лукашенко рассказал, при каких условиях женщины могут требовать от него, что угодно.
 
