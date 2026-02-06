Российский посол рассказал об обсуждении ДСНВ в Великобритании

Посол РФ Келин: в Британии обсуждают ДСНВ и сохранение его центральных положений

В Великобритании обсуждается тема Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в частности, необходимость сохранения его центральных положений. Об этом сообщил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келинв эфире «России 24».

«Это важная здесь (в Великобритании. — «Газета.Ru») тема, высказываются серьезные такие аналитические наработки, что центральные положения должны быть сохранены обязательно, что так или иначе придется дальше работать», — сказал он.

5 февраля истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений. В сентябре 2025 года РФ предложила, чтобы стороны ДСНВ добровольно ограничили количество вооружений, согласно заложенным в договоре «потолкам», но США не отреагировали на эту инициативу.

Ранее СМИ сообщили, что США и Россия якобы близки к продлению ДСНВ.