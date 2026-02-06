Размер шрифта
Суд изъял имущество ОПГ «Махонинские»

ТАСС: в Челябинске удовлетворили новый иск об изъятии имущества «Махонинских»
Shutterstock/FOTODOM

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на 1,3 млрд рублей у ОПГ «Махонинские». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Судом удовлетворены требования Генпрокуратуры об изъятии у объединения «Махонинские» автомобилей, бизнеса, недвижимости, длинноствольного охотничьего оружия на сумму 1,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В актив государства отошли акции и доли компаний «Уральский самоцвет», «Тракторострой», «Смолино».

В ноябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали главу признанной экстремистской ОПГ «Махонинские» Александра Махонина в Челябинске. Перед этим суд Челябинской области признал объединение «Махонинские» экстремистским.

«Махонинские» появились в 1990-е годы в качестве ОПГ Андрея и Александра Махониных. По данным следствия, и у Махониных, и у активных участников движения был «криминальный опыт», который использовался для создания группировки.

Ранее на Урале арестовали ставленника Деда Хасана.
 
