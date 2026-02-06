Размер шрифта
Общество

Суд признал 97-летнего мужчину психически здоровым после запрета сына на брак

Cуд в Сингапуре признал 97-летнего мужчину здоровым после запрета сына на брак
Shutterstock/FOTODOM

Суд в Сингапуре признал 97-летнего мужчину психически здоровым после того, как его сын пытался помешать ему жениться, пишет Oddity Central.

Семейный суд Сингапура отклонил ходатайство сына 97-летнего бизнесмена о признании отца юридически недееспособным, постановив, что пожилой мужчина сохраняет способность самостоятельно принимать решения, в том числе в вопросах брака и распоряжения имуществом.

Бизнесмен поселил свою давнюю партнершу у себя, что вызвало напряженность в семье. Конфликт обострился, когда он объявил о намерении жениться повторно. После этого сын подал иск в Семейный суд Сингапура, утверждая, что после падения в 2017 году у отца развилась деменция и что он подвергается манипуляциям со стороны своей спутницы.

Сын также указал на то, что отец, владелец химической компании, основанной в 1960-х годах, изменил завещание, исключив его и внука из числа наследников. В ответ пожилой мужчина подал встречный иск с требованием вернуть ему $3 млн и активы компании, а также добивался выселения внука из принадлежащего ему дома.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что у пенсионера наблюдается легкое возрастное когнитивное снижение и кратковременные провалы памяти, однако он остается полностью дееспособным. Аудиозаписи, представленные суду, подтвердили, что он осознавал свои действия и принимал решения самостоятельно.

Судья Шобха Наир также отметила, что, несмотря на заявления о деменции, сын в 2019 году одобрил назначение отца генеральным директором компании — уже после инцидента, который, по его словам, сделал бизнесмена недееспособным.

Ранее сотрудник стоматологической клиники в Сингапуре тайно фотографировал груди пациенток и попал под суд.
 
