«Врачи бьют тревогу»: в Германии появился новый опасный для жизни дизайнерский наркотик

Bild: немецкие врачи предупредили о рисках приема нового дизайнерского наркотика
Немецкие врачи серьезно обеспокоены появлением в Германии нового дизайнерского наркотика, который опасен для жизни. Об этом сообщает Bild.

«Эксперты и врачи бьют тревогу: по Германии циркулирует новый опасный дизайнерский наркотик! Речь идет о цихлорфине, синтетическом опиоиде», — пишет газета.

По данным сети лабораторий Laborverbund LADR, даже минимальная доза цихлорфина может привести к тяжелой интоксикации и передозировке. Наркотик относится к группе сильнодействующих обезболивающих, схожих по механизму действия с фентанилом. Такие соединения воздействуют на опиоидные рецепторы в центральной нервной системе, вызывая резкое угнетение дыхания и сердечной деятельности.

В Германии уже зафиксирован как минимум один случай, когда употребление этого наркотика привело человека к госпитализации в реанимацию, отмечается в статье.

В декабре газета The Telegraph писала, что британские правоохранители выявили новый метод контрабанды наркотиков в Европу. Преступные группы используют старые суда для перевозки коров, набитые тысячами больных животных, чтобы скрыть крупные партии кокаина.

Ранее на Украине мужчина открыл стрельбу в ресторане из-за отсутствия в меню наркотиков.
 
