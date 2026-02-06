«Врачи бьют тревогу»: в Германии появился новый опасный для жизни дизайнерский наркотик

Немецкие врачи серьезно обеспокоены появлением в Германии нового дизайнерского наркотика, который опасен для жизни. Об этом сообщает Bild.

«Эксперты и врачи бьют тревогу: по Германии циркулирует новый опасный дизайнерский наркотик! Речь идет о цихлорфине, синтетическом опиоиде», — пишет газета.

По данным сети лабораторий Laborverbund LADR, даже минимальная доза цихлорфина может привести к тяжелой интоксикации и передозировке. Наркотик относится к группе сильнодействующих обезболивающих, схожих по механизму действия с фентанилом. Такие соединения воздействуют на опиоидные рецепторы в центральной нервной системе, вызывая резкое угнетение дыхания и сердечной деятельности.

В Германии уже зафиксирован как минимум один случай, когда употребление этого наркотика привело человека к госпитализации в реанимацию, отмечается в статье.

